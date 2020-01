El '¡Estefanía!' de Christofer se cuela en los Carnavales de Cádiz y el público se parte de la risa

Tal y como podemos ver en las imágenes, los actores van caracterizados como miembros de la tripulación de un barco. Uno de ellos, confiesa que ha despertado de un coma y que no encuentra a su novia: "No sé dónde está metida", dice. Acto seguido comienza a correr por el escenario al grito de "¡Estefanía!" y la carcajada unánime del público no se hace esperar.