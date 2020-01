Inédito: todo lo que no se vio del "Estefaníaaaa" de Christofer

El "Estefaníaaaa" de Christofer ha pasado a ser historia de la televisión. Tras ver las imágenes de su novia Fani con Rubén , Christofer no podía contener el dolor y salía corriendo de la hoguera llamándola.

En 'El debate de las tentaciones', hemos podido ver más imágenes del momento. Totalmente destrozado, Christofer lloraba sentado en el sendero. Posteriormente explicaba que salió corriendo porque "no sabía a dónde ir": "Era 'tierra trágame', no sabía a dónde ir. Con lo que hemos luchado... Necesito hablar con ella para que me expliqué por qué lo ha hecho", decía entre lágrimas.