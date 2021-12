El público decidió con un 63% de los votos que la hoguera a la que nos queríamos adelanta es la de Gal·la y desde luego que, si lo que nos enseñaron es solo un aperitivo, todo lo que ocurrirá cuando vea las imágenes de Nico sin duda será algo nunca visto en el programa. Por lo que hemos podido ver, Gal·la podrá ver el momento en el que Nico en la Hoguera no sabe decir ninguna cosa buena de su novio. Y eso es tan solo el principio de un adelanto que nos ha dejado sin aliento .

En la siguiente encuesta, el público decidisteis con un 60% de los votos adelantarnos en exclusiva a la Hoguera de Zoe frente al 40 que consiguió la Hoguera de Josué. En el adelanto, podemos ver que Sandra Barneda advierte que saltarse las normas tiene consecuencias. Todos esperábamos que la consecuencia fuera quedarse sin información de Josué pero nada más lejos de la realidad. Y tras eso, Zoe estalla advirtiendo que no sabe si seguirá con él .

La votación entre la Hoguera de Álvaro y Rosario estuvo más ajustada, sin embargo, la ganadora fue la hoguera de Álvaro. El novio de Rosario sigue dando rienda suelta a la pasión con Sabela mientras Rosario se deja querer por Suso y por Simone. En el avance, Álvaro ve algo suficientemente fuerte como para decir: "Me he dado cuenta de la persona que tenía a mi lado". Por si esto fuera poco, Alejandro lo tiene claro: "No te ha querido en tu vida".