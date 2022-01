Gal·la y Nico se fueron infieles en República Dominicana. Llegaron al programa con muchos problemas en su relación, entre ellos la falta de deseo sexual. Ese fue uno de los principales reproches que se hicieron en su hoguera final y la de Castellón acabó reconociendo que su novio ya no la excitaba.

La pareja puso punto y final a su relación en la hoguera. Nico optó por irse solo, aunque se había liado con Miriam y con Rosana en Villa Playa. En cambio, Gal·la optó por escuchar a su corazón, que la pedía seguir conociendo a Miguel. Pero el extronista, aunque se mostró cariñoso y preocupado por ella, prefirió irse solo: “Siento a día de hoy una atracción física brutal, he conectado mucho contigo y estoy súper feliz. Me quiero ir solo porque sería un error por mi parte salir de aquí contigo, cuando realmente pienso que necesitas estar sola un tiempo y solucionar tus cosas. Siento mucha conexión contigo, pero no sé si es en el círculo en el que estamos ahora mismo. Tengo que saber si cuando salgamos te echo de menos o no”, le dijo.