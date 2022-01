Gal·la y Nico ponen fin a su historia de amor en una hoguera final llena de reproches: "Ya no me pones"

Tanto Gal·la como Nico han sido infieles a su pareja

Gal·la propone a Miguel marcharse juntos del programa y él la rechaza: "Tengo que saber si te echo de menos"

"Decía que las cosas iban bien en la cama por no hacerte daño", asegura Gal·la

Gal·la y Nico han protagonizado una de las hogueras finales más intensas. La pareja llegaba al encuentro frente al fuego con muchas cosas que decirse. "¿No me vas a saludar? ¿Te apetece?", le ha preguntado el futbolista. "Me apetece que te sientes", le ha respondido ella señalándole su asiento. "¿Te lo has pasado bien?", ha querido Gal·la. "Yo me lo he pasado de p*** madre", le ha asegurado.

La participante le ha reprochado que no acudiese a la hoguera de confrontación. "Estaba mal y necesitaba hablar", le ha confesado. "En ese momento sentía que no tenía que darte explicaciones", le ha dejado claro él.

Por su parte, a Nico no le ha sentado nada bien que Ga·la le mintiera sobre su vida sexual. "¿Cuántas veces te he dicho que nuestra relación en la cama no iba bien y tú me decías que iba genial? Luego le cuentas al primer tonto que se te pasa en la villa que no era así. ¿Eso no es una mentira?", ha preguntado muy enfado. "Lo hacía por no hacerte daño", se ha justificado ella.

Además, Nico ha desvelado el pacto que la pareja hizo antes de entrar al programa:Gal·la le pidió no hablar de sexo porque para él era un tema tabú. "Es verdad pero hasta que Nico no lo hizo primero yo no hablé", ha asegurado la participante. "Durante un año y medio estuve llorando todos los días, decía que no le apetecía", revela el deportista.

"No me apetecía de la forma que me apetecía antes, yo no lo sabía, pero aquí me he dado cuenta de que Nico no me ponía. Siempre intentaba encontrar una excusa. Te lo digo ahora que lo sé, no me pones", ha explicado Gal·la.

Nico abandona solo 'La isla de las tentaciones

Nico y Gal·la coinciden en que todavía se quieren y aseguran que siempre serán importantes el uno para el otro. Sin embargo, ninguno de los dos puede olvidar lo que ha sucedido. "Siempre he dicho que para mí eres todo, Si los dos decidimos de aquí salir separados va a ser muy duro porque hemos compartido todo. Me duele mucho como hemos actuado aquí dentro porque yo te quiero", confiesa Gal·la.

"Yo también te quiero mucho, pero…no me sale Sandra. Creo que todo lo bueno que te he dado en la relación, sabes que si alguien se ha portado bien he sido yo. No quería ni levantarme de la cama y tú me animabas, nunca lo voy a olvidar", ha dicho él.

El futbolista ha decidido regresar solo a España. "Quiero abandonar la isla de las tentaciones solo. Para mí Miriam ha sido la chica más especial que me he centrado en la villa. Pero me mentiría a mí mismo si digo que soy capaz ahora de tener una relación con ella. Sería un acto muy egoísta por mi parte y no ofrecerle mi mejor versión", ha dicho antes de marcharse.

Gal·la y Nico han puesto el broche final a la hoguera con un cálido abrazo: "Para mí eres una persona muy importante y lo vas a ser siempre", le ha prometido ella.

Gal·la propone a Miguel abandonar juntos el programa pero él se niega

Gala ha anunciado que quiere marcharse con Miguel. "No creo que sea capaz de perdonar a Nico, me encantaría irme sola porque necesito descubrirme y quien soy, pero mentiría si dijera que quiero irme sola porque quiero irme con Miguel, porque ha sido una persona con la que he conectado muchísimo. Es una persona muy importante para mí y quiero seguir conociéndolo", ha decidido.

"He conocido a una persona que no esperaba sentirme así con él, pensaba que era algo físico, pero estos tres últimos días han sido muy importantes, he sentido que puedo llegar a echarlo de menos. Tengo muchas cosas que solucionar, pero tengo esperanza de que en un futuro lo solucionemos todo", explica.

Sin embargo, el soltero ha preferido seguir su camino en solitario. "Siento a día de hoy una atracción física brutal, he conectado mucho con ella y estoy súper feliz. Me quiero ir solo, no por nada, sino porque sería un error por mi parte salir de aquí contigo, cuando realmente pienso que necesitas estar sola un tiempo y solucionar tus cosas. Siento mucha conexión contigo, pero no sé si es en el circulo que estamos ahora mismo. Tengo que saber si cuando salgamos te echo de menos o no", ha dicho el Malagueño.

El paso de Nico por ‘La isla de las tentaciones’

Nico ha aprovechado al máximo su estancia en Villa Playa. Venía de una relación con problemas y pronto empezó a dejarse llevar con las solteras. Primero sintió una gran atracción por Rosana, pero luego empezó a conocer a Miriam y también le gustó. Fueron las imágenes del exfutbolista con la joven soltera las que mosquearon mucho a Gal·la, que pidió una hoguera de confrontación para intentar salvar su relación. Quería hablar con su novio para intentar evitar que cruzase la línea, pero entonces ocurrió lo nunca visto en el programa: Nico decidió no asistir a la hoguera de confrontación y dejó plantada a su novia.

Es más, el toque de atención de Gal·la no sirvió para que Nico cambiase de actitud con las solteras, sino que decidió dejarse llevar del todo. Primero con Miriam…

…y luego con Rosana.

El paso de Gal·la por ‘La isla de las tentaciones’

Gal·la comenzó su estancia en Villa Paraíso muy aislada de sus compañeras y de los solteros. No se encontraba cómoda y no quería dejarse llevar, aunque empezaba a sentir atracción por Miguel. Pero el plantón de Nico en la hoguera de confrontación lo cambió todo y esa misma noche cruzó la línea y se besó con Miguel.

Poco a poco fue avanzando con el soltero y acabaron teniendo sexo.