Tania se describe como una mujer con la mente abierta. Sabía que en 'La isla de las tentaciones' los juegos ardientes con los solteros y solteras estarían a la orden del día, pero esperaba que Alejandro aún con ello no cruzase la línea del respeto.

Por eso Tania llegó a la hoguera profundamente dolida con su pareja. Si bien el modelo no ha tenido nada con ninguna de las solteras, para Tania ha sido peor escuchar cómo habla de ella. Los comentarios desafortunados de Alejandro hicieron que a la canaria se le "rompiese algo por dentro" nada más enfrentarse a la primera hoguera del reality.

La actitud que Tania ha visto en Alejandro le ha hecho replantearse seriamente si es el hombre de su vida. A su vez, la participante encontró mucho apoyo en Stiven. Con el soltero se sintió muy cómoda y no duda de que en el futuro seguirán en contacto. Tania no ha parado de repetir que ama a Alejandro, pero no ha negado la química y complicidad que tiene con Stiven.