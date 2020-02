Gonzalo, roto y al borde del llanto en su último vídeo: "Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado"

Gonzalo Montoya vivió su noche más tensa durante la última hoguera de 'La isla de las tentaciones'. Tras un tenso reencuentro, Susana decidió romper su relación de seis años con el sevillano porque "no estaba segura de estar enamorada". " Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho ", le decía a Mónica Naranjo.

"Bueno ya estoy un poquito mejor para poder hablar, aunque sigo un poco ronco. Son unos días complicados, muchos días sin dormir. Deciros que muchísimas gracias a todos y a todas las personas que me habéis apoyado que al principio no dabais un duro por mí, ni yo mismo. Es algo que pasa actualmente en la sociedad, te etiquetan de algo que no eres a lo mejor y te llevas pues una palmadita en la espalda. No prejuzguéis nunca a las personas porque pueden tener un bello corazón. Muchas gracias y volveré a sonreír", dice con un hilo de voz y conteniendo las lágrimas en su último storie de Instagram.