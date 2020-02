Gonzalo, tras su ruptura con Susana: "No me quedan más lágrimas. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes"

La noche de este martes ha sido muy dura para ambos, ya que han revivido los complicados momentos que atravesaron en la hoguera final. Gonzalo se ha mostrado arrepe ntido de muchas de las cosas que así pasaron y ha compartido su tristeza con todos sus seguidores: "No me quedan más lágrimas. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes", escribía.

No me quedan lágrimas. Fin #laidladelastentaciones10

Susana, desde Madrid, se reunió con algunas de sus amigas, entre ellas la modelo Noelia López, para ver la última hoguera de 'La Isla de las Tentaciones' y sus decisiones finales. La noche no fue sencilla para ella y así lo ha hecho ver a través de sus redes sociales: "Ha sido una noche muy difícil y no me veo capaz de abrir todos los mensajes. Muchas gracias por escribir, intentaré contestar poco a poco, pero ahora no puedo".