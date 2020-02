Al hermano de Gonzalo no le gustan las formas de Susana en la ruptura: "Lo ha hecho bastante mal"

Gonzalo no podía dar crédito a lo que escuchaba. Esperaba reproches de su pareja, Susana, en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones', pero no que ella, entre lágrimas, confesaba que ya no sabía si estaba enamorada de él. Su relación se rompió en ese momento y Nando, hermano de Gonzalo, critica lo ocurrido en el plató de 'Sálvame'.