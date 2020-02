Gonzalo se rompe antes de su encuentro con Susana: "Han sido unos meses muy duros, no sé si voy a poder"

Gonzalo y Susana se ven por primera vez después de su ruptura

Gonzalo y Susana fueron a 'La isla de las tentaciones' con la intención de reforzar su relación de siete años. Sin embargo, el resultado fue el contrario. Susana se dio cuenta de que no estaba enamorada de Gonzalo y rompió su relación allí.

Al regresar a España tuvieron una conversación pero no volvieron a verse más. Pasado un tiempo, Gonzalo no quiso acudir al programa 'La isla de las tentaciones: seis meses después' y no rompió su silencio hasta el primer debate postreality.

"Estoy muy hundido. Esta semana he visto cómo me deja el amor de mi vida dos veces. No estamos para tirar cohetes pero de todo se sale. No he querido verla desde que tomó la decisión, ha habido mucha ayuda psicológica y ahora el camino de naipes esta otra vez por el suelo", decía el sevillano y añadía que sería capaz de todo por volver con ella.

Susana y Gonzalo vuelven a verse en 'El Debate de las tentaciones'

Pero finalmente Gonzalo aceptó ver a Susana en 'El Debate de las tentaciones'. No obstante, pensó que lo llevaría mejor. Aún estado en una sala separada, Gonzalo se vino abajo llorando e imaginando el encuentro: "Han sido unos meses muy duros, familiares, noches sin dormir... No sé si voy a poder hacer esto. De verdad que no puedo, te lo juro", le decía a Sandra Barneda.

Por su parte, Susana iba con pies de plomo ante el encuentro: "Yo pensaba que estaba preparada pero no me he puesto en la situación de que verle mal me desestabiliza y me rompe. Tenía la esperanza de que iba a estar más fuerte", decía.