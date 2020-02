Gonzalo: "Entregaría mi vida y la fama por volver con Susana"

Gonzalo ha roto su silencio en 'El debate de las tentaciones' sobre su ruptura con Susana: "Estoy muy hundido. Esta semana he visto cómo me deja el amor de mi vida dos veces. No estamos para tirar cohetes pero de todo se sale. No he querido verla desde que tomó la decisión, ha habido mucha ayuda psicológica y ahora el camino de naipes esta otra vez por el suelo…", ha comenzado diciendo el sevillano.