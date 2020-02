Susana se emociona leyendo la carta de Gonzalo: "No me quedan fuerzas después de todo lo que ha pasado"

"En primer lugar quiero decir que nada me hubiera gustado más que estar ahí, feliz y alegre cómo he sido siempre. Pero Susana, tú me conoces muy bien y sabes que si no estoy allí es porque no me quedan fuerzas después de todo lo que ha pasado. Estos seis meses me han desgastado como si fuesen años, te he perdido a ti y aún me machaco constantemente intentando comprender el por qué. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de los pequeños detalles. Haber estado hoy ahí solo iba a suponer más dolor. Con la luz de los focos nació una bonita historia de amor y se apagó en las brasas de la última hoguera. Una parte de mí se quedo en allí con ella", escribe Gonzalo.