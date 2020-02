Fani, muy contundente al darle explicaciones a Christofer: "Me he dado cuenta que necesito un hombre a mi lado"

Fani no se acobardó por la situación ni por el momento. De forma muy contundente le explicaba a Christofer que en 'La isla de las tentaciones' ha descubierto que no era feliz. "Yo llegué siendo como soy contigo. Borde, seria y con una coraza. Poco a poco él y la gente de la casa me ha hecho quitarme el caparazón. Y ahora estoy viviendo" , le decía.

Fani: "No estoy enamorada de Rubén, pero estoy a gusto con él"

Christofer le recriminaba a Fani que no le haya guardado "respeto". "No está enamorada de mí, no es feliz y no quiero ir a malas. Me ha estado engañando. Me has engañado delante de toda España. Qué mínimo que un respeto", expresaba.