Tras su hoguera de confrontación con Fani, Christofer ha decidido abandonar el reality y marcharse solo a España. "Realmente en mi interior había una lucha donde mi cabeza me decía que no y mi corazón que si pero después de ver una frialdad de hielo y que no se arrepiente de nada...", ha explicado a sus compañeros. "Lo siento mucho chicos pero os espero fuera y con muchas ganas". Tras hacer las maletas y protagonizar una triste despedida con sus compañeros, Christofer ha abandonado la villa.