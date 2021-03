La última hoguera fue demoledora para Hugo

El gallego se vino abajo tras escuchar a Lara decir que ya no estaba tan enamorada como antes

Las palabras de Hugo emocionaron a Sandra Barneda

En la ultima hoguera de 'La isla de las tentaciones 3', Hugo se derrumbó. El gallego escuchó a Lara decir que ya no estaba tan enamorada como al principio de la relación y estalló.

"Dice toda la verdad del mundo, es así, no la cuidé como debería, no fui bueno con ella. Me duele pero yo ya lo sabía antes de entrar aquí. Yo tampoco le dije que estaba lo enamorado que estoy. Lucharé para que vuelva a estar igual de enamorada que al principio, fue la mejor época de mi vida. Voy a luchar hasta al final. Hasta ahora, yo fui un cabrón con ella", explicaba rompiendo a llorar frente a Sandra Barneda, quien tampoco podía reprimir las lágrimas.

"Yo le fallé cunado más lo necesitaba Sandra. Lara es mi familia, para mí lo es todo, no quiero perderla por nada del mundo. Yo las últimas veces que la deje me costó mucho volver con ella porque me bloqueaba de todas partes y no me quería ver. Lo entiendo perfectamente. En el tiempo que llevamos aquí me he dado cuenta de que para mí ella es todo, a partir de ahora quiero hablar todo con ella, si tengo que dar el brazo a torcer, darlo, si le tengo que pedir perdón por cualquier tontería, pedírselo", afirmaba el de Pontevedra.

Hugo: "Quiero que llegue pronto la última hoguera"

A continuación, algo más tranquilo, el exconcursante de 'Gran Hermano' nos contó en exclusiva como se sentía tras la hoguera.