Hugo se derrumba al hablar de su relación con Lara

"Le falle cuando más me necesitaba", se ha lamentado el gallego

"Cada segundo que paso en esta isla me doy cuenta de que es la mujer ideal", asegura Hugo

Tras quedarse sin ver imágenes de Lara en la última hoguera, Hugo afrontaba esta nueva reunión frente al fuego con muchas ganas de ver vídeos de su novia. En los primeros vídeos, el gallego ha visto a Lara muy cerca de Xavi en la piscina.

"No he visto nada que me moleste, lo está pasando bien. Si ella ve mis fiestas son igual o peores aunque no me gustan sus imágenes en la piscina con Xavi, eso me crea un poco de desconfianza, porque están solos y de noche. Son cosas que yo no hago, porque no me nacen, no me apetecen", ha comentado.

Lo que más ha dolido al exconcursante de 'Gran Hermano' ha sido escuchar como Lara decía que no está igual de enamorada que al principio. "Dice toda la verdad del mundo, es así, no la cuidé como debería, no fui bueno con ella. Me duele pero yo ya lo sabía antes de entrar aquí. Yo tampoco le dije que estaba lo enamorado que estoy. Lucharé para que vuelva a estar igual de enamorada que al principio, fue la mejor epoca de mi vida. Voy a luchar hasta al final. Hasta ahora, yo fui un cabrón con ella", ha explicado rompiendo a llorar. "Yo le fallé cunado más lo necesitaba Sandra. Lara es mi familia, para mi lo es todo, no quiero perderla por nada del mundo".

La presentadora, que no ha podido contener las lágrimas de la emoción, le ha preguntado si alguna vez le había dicho a Lara las cosas de esa manera.