Al verlo en la hoguera, Hugo estallaba por los celos . Comparte que todas las confesiones de Lara son ciertas y que él podría haber hecho más por la relación, pero no le gusta nada ver cómo el resto de los solteros hablan de la situación. "Al 'Lobo' (Isaac) este hay que educarlo si no le dieron una educación. Y Lara está diciendo verdades como mundos. No la cuidé, fui un cabrón", expresaba a Sandra Barneda.

"Me jode, Sandra. Se van a un lado apartados. No me gusta nada ver eso. Yo estoy luchando por esto pero no voy a luchar solo. Si ella no quiere luchar, esto se tendrá que acabar y cada uno ir por su lado. Aquí me he dado cuenta de que con ella quiero conocer todo. Liarme la manta a la cabeza, viajar, y hace todo con ella", le explicó el canario a la presentadora.