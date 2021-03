Jesús se ha enfrentado a su última hoguera con los compañeros. En la siguiente, verá a Marina

Marina aseguró en Villa Montaña que había tenido problemas con Jesús en la cama

No es la primera vez que Marina comenta las dificultades que podría tener Jesús

Jesús se ha enfrentado a su última hoguera acompañado por los chicos en 'La isla de las tentaciones 3'. La próxima vez, será la hoguera final en la que podrá ajustar cuentas con Marina. Pero hasta entonces ha tenido que ver nuevas imágenes de su novia que le han molestado mucho. Esta vez, ya no solo por sus momentos íntimos con Isaac.

El sevillano ha visto cómo el soltero le confesaba a Marina sus sentimientos diciéndole que la quería. Ella contestaba a su declaración de la misma manera. Para Jesús, ni las promesas de Isaac son verdaderas ni cree que su pareja haya podido enamorarse tan rápido.

"Me ha producido risa. Cuando hace dos hogueras decía que estaba harta de ella. Es el papel de su vida. Ya le vimos cuando vino aquí vacilando y con aires de superioridad. Está haciendo un papel y cuando venga a Sevilla yo te aseguro que el padre de Marina no le deja entrar en casa (...) Marina no quiere a nadie en cuestión de dos o tres semanas. No sé, igual 'La isla de las tentaciones' la ha cambiado", explicó a Sandra Barneda.

Pero con lo que sí alucinó fue al escuchar a Marina decir en Villa Montaña que habían tenido problemas sexuales porque él últimamente "se venía abajo" y se ponía "nervioso" a pesar de los años que llevaban juntos.

"La verdad es que me he quedado alucinado. Me quiere tirar por tierra, que ya es lo que faltaba. ¿Tú te crees que te puedes pegar cinco años con una persona teniendo problemas sexuales? Quien se lo crea pues ya está. La veo desubicada en todos los aspectos", reaccionaba Jesús en la hoguera.

No es la primera vez que Marina comenta esto. En la anterior hoguera al ver que Jesús no quería intimar más con Stefany, lo achacó a que él no iba a poder rendir con la soltera más que a la falta de ganas.

Jesús se reencuentra con Isaac en un tenso cara a cara