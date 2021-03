La aplaudida charla de Mari a Jesús por caer en la tentación con Lara y Stefany: "Si ninguna de las dos te llena, no lo hagas"

"Flipo con que haya dos tías a tu lado y digas, una psicológicamente y otra físicamente, como si fueran un Tetris y ellas tuvieran el poder de coger la psicología y el físico y juntarlas. Si ninguna de las dos te llena… no es a mí me gusta Raúl físicamente y Hugo psicológicamente, entonces me enrollo con los dos. Encima no eres claro, te lías con ella de última hora y estamos todos aquí esperando como se lo va a tomar Stefany", le ha reprendido la soltera.