No obstante, la canaria no puede evitar fantasear con la idea de qué pasaría con el soltero en el caso de haberle encontrado sin tener pareja. Lo que tiene claro es que no quiere perderle. Así que en el último capítulo del reality, vimos cómo Claudia le prometía a Raúl que "esto solo es el inicio" .

Toni quiso saber más. "Solo quiero que me digas una cosa. Si tú en algún momento fuera no tienes pareja , ¿pensarías en mí? ", le preguntó. "Sí" , contestó Claudia. "¿Querrías conocerme de verdad?", le volvía a preguntar el soltero. Claudia, una vez más le confesó que las cosas serían muy distintas .

Es por ello que Claudia se siente dividida. Quiere reencontrarse pronto con Raúl pero le asusta la idea de que su acercamiento con Toni provoque la ruptura. "Tengo ganas de ver a Raúl pero me da miedo. No sé qué va a pensar, qué le va a parecer mal... Ese ha sido nuestro problema siempre. No nos hemos entendido cuando discutimos. Quiero hablarlo pero no discutirlo. Tengo miedo de que la relación se rompa", explicó.