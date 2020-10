Recordamos el paso de la pareja por 'La isla de las tentaciones'

Un importante propuesta de futuro: "Quiero un hijo y casarme"

Inma confiesa que ha sido incapaz de encajar en el programa

Inma y Ángel han sido la primera pareja en abandonar ‘La isla de las tentaciones’. Su paso por el programa ha sido muy breve y, aunque nos hubiera gustado conocerlos más, hemos descubierto a dos personas muy enamoradas para los que la experiencia no ha sido como esperaban.

Ella ha reconocido que no ha sido capaz de adaptarse al programa y él ha demostrado que es capaz de cualquier cosa para ver feliz a su chica ¡Este ha sido su corto pero intenso paso por La Republica Dominicana!

Los rumores, el motivo de su entrada en el reality

En el vídeo de presentación, Inma (28 años) aparece como la voz cantante de la pareja y confiesa que el motivo por el que han decidido entrar en ‘La isla de las tentaciones’ es callar los rumores del pueblo. La joven tiene más de 200.000 seguidores en Instagram y asegura que las malas lenguas dicen que solo le gustan los famosos. Pero nada más lejos de la realidad. Su chico, Ángel, tiene 23 años, es opositor a Guardia Civil y explica que lo que menos le gusta de su novia son los “celos descontrolados”. Llevan solo un año de relación pero eso no les impide estar locos el uno por el otro.

Los nervios antes del gran día

En los días previos a empezar el concurso también pudimos intuir que los nervios de Inma le iban a jugar una mala pasada, tal y como ha sucedido.

Problemas nada más llegar a la isla

Desde el principio, la pareja adoptó una actitud tranquila y no se hizo de notar en exceso. No entraron en conflicto con el resto de solteros ni discutieron entre ellos antes de separarse.

Inma eligió a Kevin para su primera cita pero dejó que no había sentido nada de feeling con él. Ángel tuvo la suya con Lya y, aunque el trato fue muy cordial, la química entre ellos tampoco surgió en ningún momento. Los dos se mostraron muy reticentes a la hora de conocer gente nueva y ninguno mostró abrio la puerta a algo más que una amistad a pesar de los halagos que recibieron.

Durante los primeros días de convivencia, Inma confesó que no se sentía nada a gusto con los solteros y explicó que no era capaz de ser ella misma al estar rodeada de tanto hombre. La sevillana intentó adaptarse al grupo pero pronto se dio cuenta de que no iba a ser capaz.

Ángel afrontó el reto de una manera más positiva pero tampoco se quitó a su novia en ningún momento de la cabeza. De todos los chicos, él fue quien menos interactuó con las solteras negándose casi a participar en los juegos de ‘verdad o atrevimiento’ que propusieron para romper el hielo en ‘Villa Montaña’.

Inma se viene abajo por completo

Y dado el poco interés que Inma ponía en interactuar con el resto, Sandra Barneda habló con ella en privado para intentar que disfrutara de la experiencia. La presentadora le enseñó unas imágenes de Ángel disfrutando de una las fiestas que hacen de noche pero, lejos de animarla, se vino todavía más abajo.

La concursante confesó que se arrepentía de haber entrado al programa y que se había dado cuenta de lo realmente enamorada que estaba de Ángel.

Las imágenes de la primera hoguera

En la que fue primera hoguera de esta edición, Inma no tuvo imágenes que ver de Ángel y esto hizo que se desbordara y comunicara su intención de abandonar. La concursante pidió tener una hoguera de confrontación con su novio, a sabiendas de que tendría que irse sola de la isla en caso de que Ángel decidiera no acudir al encuentro. Algo que no ocurrió.

Muy nerviosa, Inma se despidió de todas sus compañeras, y les abrazó diciéndole lo mucho que las quería para el poco tiempo que se conocían. La concursante dio fueras a Melyssa, quien lo estaba pasando muy mal por las imágenes que vio de Tom en la hoguera.

Ángel también rompió a llorar cuando Sandra le comunicó la decisión de su chica. El sevillano aceptó acudir a la hoguera de confrontación pero se mostró muy preocupado por cómo estaría Inma y tuvo miedo de que ésta hubiera malinterpretado algunas imágenes de él en la convivencia con las solteras.

Un encuentro lleno de planes de futuro

Al final, los dos se reencontraron en la hoguera de confrontación y decidieron abandonar juntos la isla. Inma le dijo a su novio lo muy enamorada que estaba y le hizo toda una propuesta formal que él aceptó entusiasmado: “Antes de entrar tenía seguro que eres el hombre de mi vida pero ahora me he dado cuenta más aún. Me gustaría que tuviéramos un hijo juntos y que nos casáramos”, dijo ella.