Inma responde a las críticas tras su abandono de 'La isla de las tentaciones': "No es lo mismo verlo por televisión que vivirlo"

Inma Campano abandonó ‘ La isla de las tentaciones ’ superada por la dureza del reality. La concursante dijo que no aguantaba más tiempo sin ver a su novio Ángel y pidió una hoguera de confrontación para irse con él de la mano. La pareja abandonó finalmente la isla y ahora Inma afronta todas las críticas .

Inma no es capaz de adaptarse a la experiencia

Lo cierto es que desde el primer momento que puso un pie en La República Dominicana, Inma no fue capaz de adaptarse al grupo y se pasó los pocos días de la aventura llorando y preguntándose qué hacía en la isla. Argumentó que le costaba mucho relacionarse con los hombres y que se sentía cohibida a la hora de ser ella misma. Motivo por el cual decidió poner fin a su andadura en el programa.

La concursante no pudo ver imágenes de su novio en la primera hoguera y esto le hizo estallar pidiendo una hoguera de confrontación: "Me quiero ir, esto me va a costar la salud".