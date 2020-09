Ángel se derrumba al ver mal a Inma y descubrir que quiere una hoguera de confrontación: "No he dado motivos"

Al ver unas imágenes de Ángel con las solteras, la participante ya se había venido abajo con Sandra Barneda confesándole que no se estaba integrando en la convivencia por estar echando mucho de menos a su novio. "Esperaba separarme de Ángel y estar bien. Pero me he separado y me he roto . Lo estoy pasando mal. No me imaginaba que iba a a ser tan duro", confesó.

La reacción de Ángel al enterarse de la hoguera de confrontación

"No sé si está así porque ha visto cualquier gilipollez, por si me echa de menos, me tiene roto ya. No me gusta verla así y no quiero que sufra. No le he dado motivos para que tenga que perdonarme nada. Yo soy el más parado. No me siento al lado de una chica por no molestar", decía.