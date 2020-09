Inma no ve imágenes de Ángel pero pide una ‘hoguera de confrontación’: “Me quiero ir, esto me va a costar la salud”

Inma, antes incluso de ver cualquier imagen, confesaba a Sandra Barneda que no es capaz de vivir sin Ángel: “No soy feliz aquí, no soy capaz de estar sin él”, y añadía que temía mucho ver que a su chico no le importara hacerle daño: “Quiero que disfrute, pero dándome a mí mi sitio”.

Sandra Barneda , muy seria, le daba una noticia que la dejaba totalmente descuadrada: “No hay imágenes para ti. Estás mal, no estás disfrutando, y consideramos que es mejor que no veas, por el momento, imágenes de ángel”. Las palabras de la presentadora hicieron que Inma rompiera a llorar , disculpándose incluso con sus compañeras, que sí habían visto duras imágenes.

Entre sollozos, Inma anunció que quería abandonar el programa: “Me quiero ir, me va a costar la salud, no me imaginaba que el separarme me iba a afectar tanto. Ahora mismo lo que más quiero en el mundo es ver a mi novio. No puedo, quiero verlo, quiero hablar con él, yo quiero una hoguera de confrontación, Sandra”.