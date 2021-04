¡Bombazo! Isaac desvela que no solo se ha dado unos besos con Lucía... ¡se han acostado!

Lobo: "No pensaba que mucha gente me entendiese"

"Cuando sentí una mínima duda, dejé la relación que tenía"

Después de que Lucía contase que se había besado con Lobo después de que el extentador rompiese con la que había sido su gran apoyo en 'La Isla de las Tentaciones' y se enfrentase cara a cara con Marina, este miércoles ha entrado en escena el otro protagonista de este triángulo amoroso: Isaac.

Lobo ha relatado cómo empezó su tonteo con Lucía. "De buenas a primeras, me levanto un día, ya llevaba tres o cuatro días agobiado con Marina. No sabía que me estaba pasando. Tenía la necesidad de estar solo y con mi familia. Ella se fue a Sevilla y yo a Madrid. Quedé con Lucía, Imanol y Simone. Fuimos a comer. Yo con Lucía llevaba ocho meses hablando por whatsapp. Hablábamos mucho de mi relación con Marina", explicaba. "En Madrid nos dimos dos besos pero nos dimos cuenta de que estaba mal y paramos".

"Después me fui de vacaciones a Cádiz. Se fue a una hora de mí y no fue capaz de venir y decirme: he hecho esto", se quejaba Marina. "Yo ya no estaba contigo, no tenía que darte explicaciones. Como si vuelves con Jesús. Mentiría si dijera que no quiero a Marina, estuve con ella ocho meses, pero con Lucía me sentí muy a gusto", se justificaba él.

Nada más terminar el segundo reencuentro de 'La Isla de las Tentaciones', Lobo utilizaba sus redes sociales para justificarse: "Por fin se acaba esto y puedo hablar de todo. Antes de nada, agradecer todos los mensajes positivos, que hay muchos, y me sorprende porque no pensaba que mucha gente me entendiese.

Era una situación muy complicada y yo hice lo que sentía en todo momento. Hablan de valores y yo cuando sentí una mínima duda, dejé la relación que tenía. A partir de ese momento fue cuando decidí probar otra cosa. No como las personas que me critican, que lo hicieron con pareja y delante de todo el mundo", comenzaba el extentador.

"Me dejé llevar por el corazón en todo momento"

"Me dejé llevar por el corazón en todo momento y era algo que tenía que hacer. Sé que mucha gente lo entenderá y otra gente no. Yo no he jugado con nadie en ningún momento. Si hubiera querido jugan no habría dejado a Marina. El día que bajo a Cádiz yo estaba soltero. Dejo una relación para no hacer daño ni engañar a nadie", ha explicado tratando de justificarse.

El 'rapapolvo' de Sandra Barneda a Isaac: "No te importa ninguna"

Como broche final, la presentadora no podía contenerse y le daba su sincera opinión a Lobo de lo que estaba pasando.

"Es que estoy tan caliente, en el sentido peyorativo, porque me da una mala leche que se hable de los sentimientos de esta manera tan liviana o de cuando te atrae alguien, a mí me da igual si estas enamorado o no, pero cuando te entra el calentón, no se te pasa así, a no ser que lo que hagas es que te da igual una, que otra, que otra. Es la sensación que me ha dado de ti, vas con una, con otra y a ver...No te importa ninguna, solo te importa ser el 'auuuuuuuuu", brotaba Barneda imitando el aullido de un lobo.