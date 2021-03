Isaac dejó a Marina y comenzó una aventura con Lucía

Manuel, Nagore, Fani y la dirección del programa, aseguran que ambos han contado que tuvieron sexo mientras Marina dormía

Lobo y Lucía lo niegan

En la primera parte de 'El debate final' de 'La isla de las tentaciones 3', Lucía soltó un verdadero bombazo: había caído en la tentación con Isaac. Marina visitó el programa y relató el infierno que había vivido tras su ruptura con el soltero y al enterarse de que éste estaba con su amiga. Sin embargo, faltaba la versión de uno de los protagonistas, la de Lobo.

Nada más entrar en plató, el de Barcelona ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Manuel y Jesús. Tras ver las imágenes del reencuentro de Marina y Jesús en 'La isla de las tentaciones seis meses después', Isaac ha hecho un comentario que ha provocado el estallido del sevillano. "El piso de Sitges nos lo consiguió Jesús con la corbata rosa esa que llevaba de empresario", se ha reído.

Brutal enfrentamiento entre Manuel, Jesús y Lobo

"Tú ibas vestido de payaso que es lo que eres", ha respondido él. "¿Tú que vienes a cachondearte de la gente mongolo?", ha intervenido Manuel. "A mí no me faltes al respeto. Estoy vacunado contra los envidiosos payaso, que eres un payaso", se ha defendido Lobo. La discusión ha ido subiendo de nivel hasta que Sandra Barneda ha tenido que intervenir. "A la de tres os hecho del plató, ni un descalificativo más. Cachondeitos los mínimos. Entiendo que los nervios están a flor de fiel y que si a mí me hubieran hecho lo que os han hecho alguno de verdad que también me entrarían ganas de insultar", se ha puesto muy seria la presentadora.

"Respeto porque en tu casa no te lo han enseñado. En una hoguera te pusiste a contar lo que hacías con Marina en la cama. Eso no es respeto hacia una mujer", ha opinado Jesús. "Ahí estábamos los tres, es de cachondeo", ha aclarado Marina asegurando que el tentador no le había faltado el respeto durante el tiempo que han estado juntos.

La versión de Isaac: "Con Lucía estaba muy a gusto"

A continuación, Lobo ha comenzado a relatar cómo empezó su tonteo con Lucía. "De buenas a primeras, me levanto un día, ya llevaba tres o cuatro días agobiado con Marina. No sabía que me estaba pasando. Tenía la necesidad de estar solo y con mi familia. Ella se fue a Sevilla y yo a Madrid. Quedé con Lucía, Imanol y Simone. Fuimos a comer. Yo con Lucía llevaba ocho meses hablando por whatsapp. Hablábamos mucho de mi relación con Marina", ha explicado. "En Madrid nos dimos dos besos pero nos dimos cuenta de que estaba mal y paramos".

"Después me fui de vacaciones a Cádiz. "Se fue a una hora de mí y no fue capaz de venir y decirme: ‘he hecho esto", se ha quejado Marina. "Yo ya no estaba contigo, no tenía que darte explicaciones. Como si vuelves con Jesús. Mentiría si dijera que no quiero a marina, estuve con ella ocho meses, pero con Lucía me sentí muy a gusto", se ha justificado él.

Sandra ha preguntado al tentador si se había besado con Lucía antes de dejar a Marina y él ha contado que ocurrió en una ocasión pero durante un juego propuesto por Marina. "o confiaba tanto en ella, que le dije que le diera un beso, no me preocupaba", ha explicado la de Sevilla.

¿Se acostaron Lucía y Lobo en la misma casa en la que estaba Marina?

Lobo ha asegurado que quería mucho a Marina y Nagore ha aprovechado para soltar un bombazo: "Era se una vez tres amigos que durmieron en una casita, y uno de esos amiguitos se quedo dormidito y a los otros dos les dio por echar un polvito. Esa casa está en Cádiz", ha dejado caer la tertuliana.

Los colaboradores se han quedado atónitos ante esta revelación y Nagore ha dado más detalles al respecto. "Lobo va contando a parte del equipo del programa que se lío con Lucía mientras estaba con Marina, bajo el mismo techo", ha explicado.

"Eso también lo va contando ella", ha asegurado Manuel. "Te lo juro Marina, aprovecharon que te quedaste dormida". "Yo también tengo esa información", ha comentado Terelu. Sandra Barneda, ha desvelado que desde la dirección del programa le confirmaban que el soltero iba diciendo eso. "No solo que se liaron, sino que se acostaron", ha detallado.

"¡Eso es mentira! Yo me acosté antes que ellos porque estaba mala, me fui a trabajar y cuando volví seguía dormidos", ha desmentido Lucía. Isaac también ha negado la mayor. Sin embargo, Fani ha entrado en directo para apoyar la versión de la dirección. "Lucía me contó que Marina se durmió y hubo toqueteos", ha contado. "Yo me creo la versión de dirección, no tienen porque mentir y aseguran que los dos lo habéis dicho", ha zanjado la presentadora.

Lara: "Lobo está utilizando a Lucía"

Stefany tenía todavía más información sobre la relación entre Lucía e Isaac. Según la tentadora, tras acostarse con la exnovia de Manuel, Lobo le dijo a Toni que ya la había "probado" y había descubierto que no tenía nada más que ofrecerle.

Marina ha añadido que cuando hablo con Isaac éste le confesó que lo que había encontrado en Lucía era "cariño". "Yo siempre he sido muy claro, yo siempre he tenido una cosa especial con Lucía y teníamos que resolverlo los dos. No veo nada malo que si tenemos algo ahí que resolver, lo hagamos", ha aclarado él.

Para Lara, el asunto está claro: "Creo que Lobo está utilizando a Lucía". Aunque la gaditana ha dudado por un momento, ha terminando dando la cara por él: "A mí no me ha hecho nada malo", ha zanjado.

Lobo se besó con Bela y lo intentó con Nahia y Jennifer

Por si fuera poco, Lobo ha contado que tuvo algo con la tentadora Bela. Stefany ha sacado a la luz, que el soltero intentó ligar con Nahia. "Vi los mensajes, es mi amiga", ha dejado claro. Jennifer, que se encontraba en plató, también tenía algo que decir. "Me ha tirado la caña, salimos todos de fiesta y él como que estaba intentando acercarse a mí", ha desvelado.

"Eso es mentira, tú te enfadaste porque estaba hablando con Bela y querías hablar conmigo tú", ha desmentido Isaac.

El 'rapapolvo' de Sandra Barneda a Isaac: "No te importa ninguna"

Como broche final, la presentadora no ha podido contenerse y le ha dado su sincera opinión a Lobo de lo que estaba pasando.

"Es que estoy tan caliente, en el sentido peyorativo, porque me da una mala leche que se hable de los sentimientos de esta manera tan liviana o de cuando te atrae alguien, a mí me da igual si estas enamorado o no, pero cuando te entra el calentón, no se te pasa así, a no ser que lo que hagas es que te da igual una, que otra, que otra. Es la sensación que me ha dado de ti, vas con una, con otra y a ver...No te importa ninguna, solo te importa ser el 'auuuuuuuuu", ha brotado Barneda imitando el aullido de un lobo.