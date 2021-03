El 'rapapolvo' de Sandra Barneda a Isaac: "No te importa ninguna chica, vas con una y con otra"

Sandra Barneda no ha podido reprimirse y le ha dado a al exparticipante de 'Super shore' su opinión al respecto. "Es que estoy tan caliente, en el sentido peyorativo, porque me da una mala leche que se hable de los sentimientos de esta manera tan liviana o de cuando te atrae alguien, a mí me da igual si estas enamorado o no, pero cuando te entra el calentón, no se te pasa así, a no ser que lo que hagas es que te da igual una, que otra, que otra. Es la sensación que me ha dado de ti, vas con una, con otra y a ver...No te importa ninguna, solo te importa ser el 'auuuuuuuuu", ha brotado la presentadora imitando el aullido de un lobo.