Lester y Patricia hacen oficial su relación con estas románticas fotos: "No es cómo empieza, sino cómo acaba"

La pareja se verá las caras con Marta Peñate el domingo a las 22:00 en 'El debate' final de 'LIDLT'

Aunque no ha sido un camino de Rosas, la relación entre Lester y Patricia va viento en popa. Tras ver las imágenes en las que su novia caía en la tentación con Dani, el canario no se lo pensaba dos veces y buscaba consuelo en brazos de la soltera. De la amistad, fue surgiendo poco a poco un sentimiento más fuerte que no lograron frenar.

"Con Patri me sentí entendido, es una niña que no le cabe el corazón en el pecho. Fue mi mayor apoyo, le debo mucho. Sus lágrimas me dieron como la sensación de que estaba sufriendo por mí y eso es lo que me llenó de ella, realmente", explicaba él.

Poco después, la pareja se dejaba llevar y terminaba desatando su pasión bajo las sábanas. Lester contaba lo sucedido a Tom, quien se quedaba "flipando", y le hacía una seria confesión: "Lo que quiero yo a la rubia...".

Patri y Lester se van juntos de 'La isla de las tentaciones'

Tras una amarga hoguera en la que no faltaron reproches y en la que airearon los trapos sucios de sus once años de relación, Lester y Marta Peñate ponían punto y final a su historia de amor. Mientras ella prefería volver a España sola, él lo hacía con Patricia: "Quiero demostrarle a todo el mundo que lo que he sentido es real. Que no ha sido ninguna venganza. Patri es una persona que me gusta y que siento cosas que nunca pensé que iba a sentir", aseguró.

Lester sorprendió a la soltera con un bonito anillo y una romántica declaración de intenciones: “No todo es cómo empieza si no cómo acaba, quiero empezar contigo de una forma bonita, no es un anillo de compromiso, es un anillo de lo que siento por ti es verdadero", le decía regándole una bonita joya. "Creo que Patri me va a dar la seguridad y la tranquilidad que no me ha dado Marta en años", afirmaba convencido.

La relación se enfrió tras el reality

En 'La isla de las tentaciones' tres meses después, la pareja aseguraba que había pasado una semana maravillosa en canarias tras la grabación del programa, pero que después la cosas se había enfriado un poco. "Las cosas de palacio van despacio, aunque para mí no ha sido fácil dejar una relación de once años y empezar otra, pero aquí estamos luchado el uno por el otro", aseguró el de Las Palmas. "Nos estamos conociendo", añadió ella.

Las fotos que confirman su relación

Lester y Patricia han colgado sus primeras fotos juntos en las redes sociales. "No es cómo empieza, sino como acaba", titulaba el ex de Marta Peñate una bonita fotografía en la que se puede ver a la nueva pareja subida en un barco.

Ver esta publicación en Instagram No es como empieza sino como acaba. 📸🎥FOTOGRAFO @imabrummie Una publicación compartida de Lester (@lester_dc) el 28 Oct, 2020 a las 11:02 PDT

Ella hacía lo mismo, dedicándole un emotivo mensaje a su nuevo amor. "A pesar de todo lo vivido nadie me va a quitar todos los momentos vividos a tu lado. Gracias por apoyarme, por entenderme y por quererme como lo has hecho. Nadie va a entender nuestra historia porque ha faltado mucho por enseñar pero créeme que yo te llevaré siempre en mi corazón pase lo que pase".