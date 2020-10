Totalmente entregado y aferrado al amor de la mujer que le ha hecho superar la ruptura de su amor de once años, Lester quería que ni él ni Patricia olvidaran su última noche en ‘La isla de las tentaciones’ . Era una hoguera especial porque su relación de pareja empezaba de forma oficial y ambos estaban felices, pero Lester quería ir un pasito más allá y antes de abandonar la hoguera, ha querido sorprenderla.

El canario ha cogido de la mano a Patricia y le ha dicho: “No todo es como empieza si no como acaba, quiero empezar contigo de una forma bonita, es un anillo de compromiso, es un anillo de lo que siento por ti es verdadero ”. Un gesto que ha emocionado a Patricia y que ha conseguido tocarle el corazón.

“Creo que Patri me va a dar la seguridad y la tranquilidad que no me ha dado Marta en años”, aseguraba un Lester convencido de que una nueva etapa de su vida empezaba en ese momento.