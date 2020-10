Marta y Lester protagonizan una hoguera llena de reproches en 'La isla de las tentaciones 2'

Marta decide irse sola; y Lester darse una oportunidad con Patricia

Marta Peñate y Lester han terminado su relación de once años en 'La isla de las tentaciones 2'. La pareja no ha logrado superar los problemas que ya traían consigo cuando comenzaron en el reality. Su experiencia en el paraíso empezó muy mal (cuando él le dio la cita a la soltera con la que había discutido Marta) y podría decirse que ha acabado peor.

La ahora expareja no solo ha roto sino que se han echado en cara todas las traiciones y ha salido a flote toda la rabia que tenían acumulada. La hoguera final era el lugar donde tenían que verse después de semanas y donde debían decidir qué futuro iban a tener.

Pero la cosa empezó torcida cuando Marta apenas lograba cruzar miradas con Lester. "¿Qué tal?", dijo él. "Bien, ¿y tú?", respondía la canaria. Lester lanzaba entonces la primera pulla y el conflicto estallaba: "La verdad es que no lo sé y no tan bien como tú".

Marta y Lester se echan en cara todo lo que llevan acumulando

Marta y Lester han librado una auténtica batalla campal de reproches. El canario justificó que se había liado con Patricia tras ver las imágenes de Marta teniendo sexo con Dani.

"A raíz de lo que ella hizo, yo me sentí libre. Me gustó cada vez más y al final llegamos a lo que llegamos. Pero si no hubieras hecho eso, me hubiera reprimido y a lo mejor me habría ido de aquí sin ti y luego fuera hecho lo que me hubiese hecho la gana. Pero no hubiese tenido los cojones que has tenido tú para hacerme el daño que me has hecho, que me has reventado", le espetó a Marta.

Sin embargo, Marta le tachó de falso por haberse contenido. Para ella lo suyo con Dani es auténtico porque se ha dejado llevar.

Juntos, tuvieron que afrontar todas las imágenes que habían visto del otro en las hogueras. Incluidas las de cuando han tenido sexo con Dani y Patricia. Con ello, la tensión iba en aumento.

"Se me partió lo que tenía dentro. Vi algo que nunca me esperé ver nunca. Cuando me mataste ahí me sentí libre para conocer a una persona que ahora me encanta, que lo sepas. Yo me acosté con ella porque me gustaba de verdad", dijo Lester. "Yo también me acosté con Dani porque me gustaba", se defendía Marta.

Marta confiesa por qué le fue infiel a Lester: "Era la única opción para no volver"

Pero sin duda uno de los momentos más duros de la hoguera fue cuando Lester se echó a llorar. Marta abandonó su actitud defensiva y le dio un abrazo no pudiendo contener las lágrimas. Ambos se estaban dando cuenta de que su relación de más de una década había llegado a su fin.

"No llores por favor, que no puedo verte así. Tú nunca me llorabas. Si nunca has llorado, no llores ahora. Mírame. La culpa es mía en cierta parte por no haberte dejado antes. Por no haber tenido valentía", decía Marta entonces en una gran confesión.

Lester le reprochó que se había pasado de "la raya" al haberse acostado con otra persona. "La raya necesaria para no volver contigo, Lester".

Marta decide irse sola y Lester con Patricia

A pesar de este nostálgico momento, Marta y Lester no terminaron bien. Antes de despedirse, Sandra le preguntaba a Marta qué había decidido hacer: "Yo me tengo que conocer más, tengo que ser más libre, me tengo que ir sola. Yo ahora no puedo sacar un clavo con otro clavo porque la vida así no me va a ir bien. Me tengo que curar el alma. Si tú, Lester, te quieres ir con Patri, hazlo. Yo lo voy a entender".

"Que sepas que te voy a querer siempre", decía Lester en unas últimas palabras a Marta. "No hace falta que me quieras tanto, haberme querido mejor. Yo lo he hecho. Espero que ella te quiera como necesitas. Yo me voy a querer a mí misma, Lester. Me voy por el camino de la felicidad".

Lester se quedaba después un poco 'tocado' por lo que acababa de suceder. Pero con ello tenía claro que quería marcharse con Patricia, la soltera que ha conocido en 'La isla de las tentaciones 2': "Quiero demostrarle a todo el mundo que lo que he sentido es real. Que no ha sido ninguna venganza. Patri es una persona que me gusta y que siento cosas que nunca pensé que iba a sentir".

Solo faltaba ella por decir si sus sentimientos eran correspondidos o no. Pero parecía tenerlo igual de claro. "Estos últimos días en la villa me han servido para aclarar mis dudas. Creo que el objetivo de 'La isla de las tentaciones' es encontrar el amor y yo lo he encontrado con él así que me quiero ir contigo, conocernos fuera. Sé que has salido de una relación de once años pero me gustaría seguir descubriendo muchas cosas que seguro me quedan por conocer", decía Patricia.