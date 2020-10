Lester decide centrarse en Patricia y llegan sus primeros besos: "Me sentí entendido"

Lester ha dado un paso más allá en su relación con Patricia . Hasta ahora había dormido con ella pero no había sucedido nada más entre ellos, cosa por la que la soltera se había quejado. "El beso no llega", confesó a algunos compañeros de Villa Montaña.

Lester se vino totalmente abajo en Villa Montaña y Patri fue su máximo apoyo. "Con Patri me sentí entendido, es una niña que no le cabe el corazón en el pecho. Fue mi mayor apoyo, le debo mucho. Sus lágrimas me dieron como la sensación de que estaba sufriendo por mí y eso es lo que me llenó de ella, realmente", explicaba. Así que en ese momento le robó el primer beso.