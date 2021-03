Lola cayó en la tentación con Carlos

Diego pidió una hoguera de confrontación para pedirle explicaciones a Lola

El programa ha mostrado un vídeo de su mascota a la pareja

Lola se ha venido abajo cuando en la hoguera de confrontación, Diego ha visto las imágenes en las que 'jugaba' bajo las sábanas con Carlos. "Lo que estás viendo es un descontrol de mi cabeza, no es justificación pero tenía las hormonas alteradas y caí en el error de hacerlo ahí, sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla porque la agarrabas y besabas y quizás me confundí por eso", explicaba entre lágrimas.

"Alucino la verdad, igual me pellizcan y es un sueño y seguimos en León antes de venir aquí. Me da vergüenza ajena", afirmaba el extronista. "Pensaba que era Simone, ya si lo has hecho con otro..."

Aunque Lola parecía estar viviendo una pesadilla, lo peor todavía estaba por llegar. "Hay más imágenes para vosotros", ha anunciado Sandra Barneda. En ese momento, en la tablet se ha visto un vídeo de su perrito Horus.

"Está enorme. Para mí significa nuestra familia, es nuestro símbolo de unión. Lo que estábamos construyendo. Me ha hecho chocar con la realidad, explotar la burbuja en la que estaba", aseguraba Lola totalmente destrozada. "Ese es nuestro campeón, me hace mucha ilusión verle. Lo hecho mucho de menos, para mí es el único animal sobre la tierra que sé que está conmigo al 100%. Me hace mucha ilusión ver que está bien", ha contado Diego sonriendo por primera vez en toda la hoguera.

Horus, más que un perro para Lola

Desde que comenzó el reality, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' dejó claro que una de las cosas que más le frenaban a la hora de avanzar en su historia con Simone, era el temor de poder perder a su perrito.

"Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía... si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro...él solo es el", confesaba entre lágrimas a sus compañeras

Lola y Diego vuelven a las villas