Manuel, sorprendido con el cambio de actitud de Lucía: "Tan tonta no era la niña como parecía"

"Después de haber visto las imágenes de la primera hoguera, solo puedo decir que estoy un poco sorprendido . Yo no soy quien para pedir explicaciones a Lucía cuando he sido yo el que ha metido la pata. Pero tan tonta no era la niña como parecía", expresaba después de la hoguera.

Lucía no quiere saber nada de Manuel

Por otro lado, Lucía esperaba en el fondo de su corazón que en la tercera hoguera Manuel se hubiera arrepentido de todo lo que ha hecho. Pero solo vio imágenes del gaditano cada vez más a gusto con Fiama. De hecho, Lucía pidió no ver más imágenes ya que el contenido no era el que ella esperaba.

Para Lucía, esta hoguera ha supuesto un antes y un después. "Me he sentido incluso peor porque para mí es más duro que Manuel diga que no está enamorado de mí a que se dé un beso con alguien y se arrepienta. Pensaba verle arrepentido aunque sea de la actitud que ha cogido pero veo que sigue siendo el de siempre y en parte me alegro porque no quiero perder más mi tiempo con una persona como él", sentenciaba.