En 'El debate de las tentaciones' hemos visto imágenes inéditas sobre lo que sucedió después: una fuerte discusión entre Lola y Lucía ante el momento vivido. "Hoy estoy enfadada contigo porque he estado todo el día intentando que estés bien. Hemos dicho lo del tobillo y te decía que confiases en mí y no hiciste", le reprochó Lola a su amiga.

Pero Lucía consideraba que no se lo estaba diciendo de buenas formas, así que contestaba y Lola se enfadaba aún más: "Yo tengo un límite. Estoy todo el día intentando animarte y tú solo piensas en ti . En que quiero el beso, en que no quiero el beso...", le explicaba. "¡Que me da igual el Carlos, que me estás tratando mal !", respondía la andaluza. Finalmente Lola abandonaba la habitación .

"De verdad que hablo mal. Sé el carácter que tengo. Te pido perdón porque te he hablado mal. Estaba de risas y no me das asco ni tú ni nadie de esa casa. Estoy tensa porque si yo veo... (rompe a llorar) Si yo veo en la otra cosa que si Manuel da un beso en el pie yo me pongo mala. Si yo lo viera al contrario me molestaría", le explicó.