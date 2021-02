Manuel tuvo una cita con Stefany después de haberse besado con ella y con Fiama en la misma noche

Las parejas se aproximan aún más a los solteros y solteras con las segundas citas

Marina, sobre su ardiente beso con Isaac: "No me arrepiento"

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 3' han tenido la oportunidad de tener otra cita con los solteros y solteras. Algunos de ellos decidieron repetir con la misma persona, mientras que otros escogieron a nuevos. Entre miradas, caricias, abrazos y conversaciones íntimas, las citas dieron mucho de sí.

Manuel aprovechó para hablar con Stefany sobre la noche en la que se besó con ella y con Fiama. "No estoy bien porque te lo digo de verdad que nunca pensé que me fuera a pasar eso aquí. Nunca pensé que fuera a meter la pata y más cómo la metí ayer", le decía. El participante cree que no solo ha fallado a su novia, Lucía, sino que además había traicionado a Stefany por ser la soltera con la que más próximo estaba antes de la llegada de Fiama.

Pero Stefany, lejos de reclamarle nada, agradeció que se sincerase con ella. "Me ha gustado que Manuel se haya liberado porque noto que se ha quitado un peso de encima y me gusta que sea sincero porque así podemos avanzar", expresaba después. Por su parte, le aseguró a Manuel que aunque le había "molestado" no iba a tener ningún problema con ella en Villa Playa.

Por su parte, Lucía, la todavía novia de Manuel, ha encontrado en Carlos al soltero que puede hacerle caer en la tentación. Así se lo ha hecho saber y además le ha explicado que si hasta ahora ha sido más borde es porque es su táctica para ligar. "Mi técnica con los hombres siempre es la misma: cortante porque así vienen detrás", revelaba.

Raúl tiene 'feeling' con Lara y Claudia se acerca más a Tony

Raúl ha tenido una cita con Lara, la soltera gallega. Entre ellos una bonita complicidad ha surgido y entre miraditas poco a poco se iban diciendo lo que les gustaba el uno del otro. "Me despierta curiosidad por conocerla y estoy bastante cómodo con ella. Se ríe mucho, lo pasamos bien", expresaba del canario.

Claudia le dio la segunda cita a Tony, con el que cada vez se siente más a gusto. "Al principio era distante porque no quiero que mi novio se lo tome como una falta de respeto. He desconfiado de si realmente me estás siendo sincero pero cada día que pasa estoy viendo que lo eres", le hizo saber. Tony, por su parte, sigue intentando conquistarla día tras día.

Diego se declara a Carla y Lola pide más espacio a Simone

Diego no le podía mantener la mirada a Carla porque decía que le ponía nervioso. "Eso es bueno", le explicaba. Explicaba después el cantante que entre ellos existe "una tensión sexual muy fuerte" y que Carla es una chica que le gusta "bastante". Así que entre tonteos y miraditas pasaron la cita.

Mientras tanto, Lola, que estaba cada vez más apegada a Simone, ha pedido al soltero italiano que rebaje "la intensidad" porque necesita que las cosas vayan más despacio. Tiene claro que con él se le olvida todo, pero está preocupada por hasta dónde puede llegar.

Hugo conecta con Susan y Lara se sincera con Rubén

Hugo decía que la única rubia que le gustaba es su cabra. Pero parece que Susan ha logrado captar su atención. La venezolana ha conectado con él y el gallego se siente "comprendido y escuchado" cuando está con ella.

Por otro lado, Lara le dio la cita a Rubén, que había vuelto a 'La isla de las tentaciones 3' como nuevo soltero 'vip'. Ambos se habían gustado a primera vista, pero la gallega terminó la cita con dolor de cabeza al acabar hablando de su relación con Hugo.

Jesús tontea con Nahia y Marina e Isaac hablan de su primer beso

Jesús le dio la cita a Nahia. "Me pareces una chica atractiva, hablo contigo y encuentro afinidad", le confesó. A ambos les entraba la risa tonta mirándose a los ojos por la química que tenían.