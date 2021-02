Lucía estalla contra Manuel tras descubrir su doble infidelidad y quema sus regalos en la hoguera: "Es un caliente asqueroso, solo piensa en lo que tiene entre las piernas"

Manuel cayó en la tentación con dos solteras la misma noche

Lucía ha descubierto la infidelidad de su novio

"No voy a llorar más", ha asegurado la novia de Manuel

Lucía no podía evitar las lágrimas en el coche de camino a su segunda hoguera. Sin embargo, contra todo pronóstico la novia de Manuel ha mostrado su cara más fuerte al descubrir la doble infidelidad del gaditano. "Yo sí que no voy a llorar más. Es patético, ya me lo había demostrado antes, pero ahora más. No me lo esperaba, yo estaba más tranquila hoy que en la otra hoguera. Lo ha hecho porque no tiene dos dedos de frente, porque no me quiere, porque es su naturaleza y porque no piensa en nadie, más que en lo que tiene entre las piernas", ha dicho muy segura.

"Venía aquí harto de llorar y quería que confiara en él, de vergüenza. No se merece nada de mí y no lo va a tener. Ya llorará, pero que llore. Lo mismo que he llorado yo y más. Sabía que había sido él. Es un mierdas. Siento que me ha vuelto a humillar. Me siento una porquería pero él es mucho más porquería que yo, porque yo no le he faltado el respeto en mi vida. Así va a quedar. Es un caliente asqueroso, que haga lo que quiera", le ha dicho a Sandra Barneda muy seria.

La presentadora ha anunciado a la participante que había más imágenes para ella, pero ésta se ha negado a verlas. No quiero ver más imágenes porque la siguiente imagen yo ya me la conozco porque sé quién es el personaje que tengo al lado", ha explicado.

Acto seguido, Lucía se ha desprendido de todos los objetos que tenía de Manuel. La joven se ha quitado dos pulseras y un anillo que ha tirado a la arena. Animada por sus compañeras, la de Puerto Real ha recogido las joyas y las ha arrojado al fuego. "He tirado todas las mierdas que tenía de él. Porquería yo en mi cuerpo no quiero. No quiero nada que tenga que ver con esa mierda de persona".

Manuel se rompe en la hoguera

Manuel ha roto a llorar en su hoguera. "Estos días en la villa me he dejado llevar, he sido súper egoísta y he fallado a Lucía en varias ocasiones. He reventado la relación, seguramente la pierda. Son sentimientos muy contradictorios, no quería hacerle daño, me ha salido y no he pensado en nadie más que en mí, me da mucha pena. Lucía es la persona que más he querido, me lo ha dado todo, sé que le voy a hacer daño. Creo que lo habrá pasado muy mal, que no ha disfrutado y que se ha acordado mucho de mí", se ha sincerado con Sandra Barneda.

Manuel sigue avanzando con Fiama