Lucía ha llegado a su límite . Aunque la gaditana aseguró que no iba a llorar más por Manuel tras descubrir la doble infidelidad de Manuel con Stefany y Fiama, la última hoguera ha sido demoledora para ella. La participante ha visto las imágenes de su novio teniendo sexo con la canaria en el baño y ha estallado.

"No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi limite, que fin", ha asegurando levantándose y marchándose de la hoguera.