Fiama y Manuel ya no se esconden y se dan varios "besos en condiciones": "No me voy a cortar"

Pero ahora todo ha cambiado. Manuel ha decidido conocer más a Fiama. Habló con Stefany en la cita que tuvo con ella para pedirle disculpas, pero lo cierto es que su atracción por la canaria es más fuerte. Así que en la siguiente fiesta, Fiama y Manuel no se despegaron . Bailando ella le susurraba al oído la letra de la canción: "Un beso me sabe a poco, dame otro, otro otro...", le retaba.

Manuel volvía a caer y con ello no llegaba un beso, sino muchos más . Esta vez delante de todos . A Stefany no pareció importarle porque vio entonces vía libre para conocer a Jesús , otro de los participantes que también le había gustado. ¡Y poco después se besó con él !

Manuel, sobre su infidelidad a Lucía con Fiama: "Ha salido el auténtico Manuel"

"Pienso en el daño que puedo hacer a Lucía. Ella se va a sentir defraudada conmigo, me va a decir que se la he jugado (...) Pero ha salido el auténtico Manuel, he sido yo. El día que yo vea esto y diré 'has sido un mamón y un cabrón pero has sido tú", ha reflexionado.