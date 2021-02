Los chicos entregan el collar del veto a Rubén Sánchez tras el mal trago de Hugo en la hoguera

El disgusto de Hugo al ver las imágenes de Lara y Rubén

Tras ver las imágenes de su novia, Hugo se ha venido abajo. " Obviamente no mola que llegue un notas , porque es un notas, al que le guste mi chica. Creo que de esta manera lo único que puede demostrarme Lara es que si no cae, es la mayor prueba que puede pasar . Puede llegar a sentir algo por otra persona, aunque espero que no tan fuerte como lo que siente por mí", ha comenzado diciendo.

"Fue la única tía que me enamoró. Yo con 18 años salía de fiesta y me liaba con seis. Tenía esa locura que creo que todos tuvimos en la vida, pero llego ella y me cambió la vida cien por cien. Estoy jodido pero yo nunca voy a hablar nada malo de ella porque no tiene nada que decir. Para mí ella es todo", se ha sincerado el gallego entre lágrimas.