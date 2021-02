Pero al día siguiente, Manuel se sentía muy mal por haberle fallado no solo a su novia, sino también a Stefany, ya que le había prometido que Fiama no era competencia. "No pensaba que me pudiera pasar esto", le decía en la cita que tuvieron. La soltera, lejos de enfadarse, se mostró comprensiva con sus explicaciones. "No quiero verte mal porque bastante tienes con lo tuyo", le expresó.