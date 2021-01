La novia de Jesús y el soltero tuvieron mucha química desde el principio

A Jesús le molestó que Marina tuviese complicidad con Isaac en menos de 24 horas

Jesús no cree que Marina e Isaac puedan ser más que amigos

Marina e Isaac tuvieron un flechazo nada más verse en República Dominicana. A las pocas horas de comenzar el reality, la novia de Jesús ya había puesto los ojos en 'Lobo' y no podía disimular su atracción. "Tiene ese punto de macarra que a mí me encanta, no lo puedo negar, es un chico con el lado bueno y lado malo que digo yo que es necesario", confesaba la andaluza.

Marina y el soltero se sentaban juntos en la mesa de la cena y compartían momentos muy cómplices. La participante cogía un plátano y entre risas comentaba al tentador: "¿Es muy pequeño, no?", reía. Él se tapaba los ojos con las manos y tampoco podía evitar reírse.

Mientras, en la otra villa, Jesús contaba a las solteras cómo había sido su primer encuentro con Isaac. "Me ha chocado cuando ha dicho que tenían afinidad. Y luego cuando él dice que claro que la va a cuidar porque va a ser suya…Como mucho serán amigos. No le puedo recriminar nada pero no es plato de buen gusto", decía.

El acercamiento se intensifica en la primera noche

Lo de Marina e Isaac no quedó ahí. Durante la primera fiesta que se organizó en Villa Montaña, el soltero se aproximaba a Marina para sacar conversación. En 'El debate de las tentaciones' hemos visto cómo acaban quedándose solos charlando entre miradas que denotan su clara atracción.