A Marina le entra la risa tonta con Isaac y Jesús alucina: "En menos de 24 horas ya tienen complicidad"

Marina ya ha puesto el ojo en uno de los solteros de 'La isla de las tentaciones 3'. En la primera noche separada de su pareja, encontró en Isaac 'Lobo' un "feeling" que hacía tiempo no sentía. Intercambiaron miradas, palabras y a la mañana siguiente tontearon.

Pero su decisión le repercutiría graves consecuencias en su relación de pareja. "Yo voy a escoger a Lobo porque me transmite muy buena vibra. De todos es con el que más afinidad he tenido y es un encanto, me cae superbien", decía Marina en el momento en que elegía al soltero para la cita delante de Jesús, su novio.