Marina no ha dado crédito a lo que ha visto en la última hoguera de 'La isla de las tentaciones 3'. Sabía que Jesús había decidido dejarse llevar con Stefany, la soltera que conoció en Villa Playa, así que esperaba ver más imágenes de su novio con la soltera. Las vio, pero más le impactó saber que Jesús no se corta estando a solas en la intimidad de su habitación a pesar de estar las cámaras.

Desde la isla nos han llegado imágenes en exclusiva de cómo se quedó Marina después de la hoguera: "Lo que más me ha sorprendido ha sido lo que se ha marcado en frente de la cámara. Me he quedado muerta. Por lo demás no me ha sorprendido nada. Creo que sigue en esa línea con Stefany. Lo veo todo de mentira y eso se nota", decía.