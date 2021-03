Manuel y Lucía pusieron fin a tres años de relación en la hoguera de confrontación

Manuel y Fiama han decidido darse una oportunidad lejos de las cámaras

Lucía abandona el reality sola

El último programa de 'La isla de las tentaciones' fue épico. Lucía, cansada de "las humillaciones" de Manuel, pidió una hoguera de confrontación para despacharse a gusto contra su novio. Entre otras cosas, la gaditana le aseguró que era "un asqueroso" y que no tenía "perdón de Dios".

El de Puerto Real se derrumbó y rompió a llorar. "Lo que he vivido contigo no lo voy a vivir con nadie, te voy a querer siempre", le prometió. Manuel decidió marcharse con Fiama y Lucía regresar a España sola. Lo que sucedió a continuación fue un momento histórico. Cuando la participante estaba cruzando el camino de las antorchas, el que fuera su pareja durante tres años se levantó y echó a correr tras ella para pedirle un último abrazo.

Sin embargo, Lucía se mantuvo firme y le negó el gesto. "No, lo siento, es que no lo siento, de verdad, no quiero saber nada de ti. Me has humillado mucho. Yo te doy un abrazo y ahora llegas allí, besas a la otra, te quiero mucho y nos vamos juntos. No. Más humillaciones, no. Ya está bien, deja ya el drama, no pasa nada", dijo dándose la vuelta.

Los protagonistas hablan en exclusiva

Acto seguido, Lucía, Manuel y Fiama nos contaron cómo se sentían tras abandonar el reality. "Hasta aquí mi experiencia en ‘La isla de las tentaciones’. Me voy liberada, queriéndome más a mí misma y con eso ya siento que he ganado aunque me hayan pasado muchas cosas malas. Lo positivo puede más. Cuando he visto a Manuel en la hoguera he sentido decepción, más que pena y eso, es que me ha decepcionado mucho", se sinceró Lucía.

he abierto mi corazón a todo el mundo

Manuel estaba afectado por lo sucedido, pero satisfecho por haber sido real. "He abierto a mi corazón a todo el mundo, he sido yo mismo. Vine con novia y ahora me voy con muchas ganas de conocer a otra chica. Quiero que os quedéis con una frase que tiene una bufanda que me traje de Cádiz que dice: ‘Vivir cada paso, que estamos de paso’. Aquí estamos de paso y no se sabe cuánto tiempo. Hagáis lo que hagáis, hacedlo con el corazón", contó.

