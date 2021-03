Marina: "Si Jesús no hace nada con Stefany, quizá es por miedo a no estar a la altura"

Para Marina, su historia con Isaac no se asemeja en nada a la de Jesús con Stefany. "Yo lo que estoy haciendo es el recorrido de lo que llevo pasando en mi relación. Llevo cohibiéndome años, no siendo yo. No quiero ser la Marina de antes. No es que esté cambiando a Jesús por Isaac. No, no, no. Isaac es una atracción que yo tengo pero yo no me estoy dando cuenta por él de que mi relación no va bien", exponía.