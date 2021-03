Toni se ha venido abajo pensando en el fin del reality

Claudia le asegura al soltero que va a tener un hueco en "su realidad"

La novia de Raúl cada vez tiene más dudas sobre su relación

Tras la marcha de Lucía, Toni se ha derrumbado, y no solo por el abandono de la gaditana. El soltero se ha roto de dolor al pensar en que tarde o temprano el reality terminará y tendrá que separarse de Claudia. "Pensar que esto en dos días no voy a verlo, es que me mata", ha confesado el catalán rompiendo a llorar.

"De que salgamos de aquí, nos vemos", ha intentado tranquilizarle ella. "Pero no es lo mismo, yo siento por ti de verdad, y creo que lo notas. Preferiría no haber hecho todo esto. No te quiero perder. Lo que he sentido por ti estos días, no lo he sentido por nadie en la vida, de verdad. Tú tienes una realidad fuera en la que yo no tengo sitio", se ha lamentado el tentador.

"Yo creo que sí que tienes sitio, conmigo. Esto no es el fin, sino el inicio", le ha prometido la canaria.

La novia de Raúl ha explicado que si estuviese soltera podría seguir avanzando con Toni. "Si yo no estuviese con Raúl sí que podría tener una relación con Toni, no sé si conociéndonos más nos gustaríamos, pero por lo que conozco de él en la casa podría pasar. Que me haya dicho que me gusta al final te abre los ojos y te hace pensar, cosas que igual no haces fuera.

Claudia y Toni cada vez más cerca

En su última cita, Toni y Claudia tuvieron más complicidad que nunca. "Me estás conociendo sin necesidad de tener un acercamiento sí o sí a nivel beso o sexual. Es verdad que la manera en la que me miras o te miro puede decir mucho más que un beso", le aseguró él.