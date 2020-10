La relación de once años de Marta y Lester, en fotografías: el pasado en el que sí fueron felices

Marta y Lester es probablemente la pareja que más debilitada entró a ‘La isla de las tentaciones’. La periodista confesó que su relación no atravesaba un buen momento y que, a pesar de llevar once años con su pareja, no sabía si era feliz del todo. Los últimos acontecimientos que han ocurrido en La República Dominicana han hecho que los dos digan sin miedo que no están enamorados el uno del otro; aunque no siempre ha sido así. Rescatamos las imágenes más acarameladas que Marta y Lester subieron a sus redes sociales cuando aun no tenían ninguna duda de su historia de amor.