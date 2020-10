Pero más fuerte aún fue que a la mañana siguiente Lester se levantó confesando que se estaba dando cuenta de que ya no quería a Marta : "No pienso que fuésemos felices. Pienso que ella no era feliz conmigo. Me estoy dando cuenta que yo tampoco lo era con ella. Me da que no la quiero ".

Marta le declara la guerra a Lester

No obstante, el resultado fue el mismo. Marta ha declarado una guerra a Lester: "Como me trata Dani o Kevin en la vida me trata él. Que duerma con quien quiera, ya la siguiente hoguera me voy a esperar lo que me voy a esperar. Yo he venido a la guerra. No sé quién saldrá victorioso porque me da que los dos vamos a quedar mal".