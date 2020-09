Marta no supera la cita de Lester con Andrea y destapa sus mentiras: “Estamos aquí porque me ha engañado mil veces”

Marta, de Lester, entre lágrimas: "Hace mucho tiempo que no me hace feliz"

“Tengo muchas sensaciones, tengo que ver imágenes para ir encaminándome”, decía Marta antes de ser testigo en la hoguera, junto a sus compañeras, de la llegada de Andrea, exparticipante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Andrea llegaba pisando fuerte y dejando claro qué chico le gustaba: Lester. Al escuchar las palabras de la nueva tentadora, Sandra ofrecía a Lester la posibilidad de cambiar su cita y su respuesta afirmativa dejó a Marta destrozada.

Pero había más. La ex gran hermana tuvo que ver como Andrea iba a por todas y su chico se dejaba seducir: “Soy un inconformista, me quedé con gana de más”. Pese a todo, Marta dijo que agradecía que hubiera cambiado su cita, pero no podía ocultar su enfado: “Me da igual porque él también va a ver imágenes, así que aquí que cada cerdo aguante su bellota”.

Marta fue testigo de la cita de Lester y Andrea, una cita en la que hablaron mucho, tanto que él hizo más de una confesión: “Marta es una chica conflictiva, tiene un carácter bastante jodido”. Estas palabras hicieron que el enfado de Marta fuera a más: “Mira Sandra, estamos aquí porque él me ha engañado mil veces, no estamos aquí por mí, estamos aquí por él. Que se lo pase bien, que yo también me lo voy a pasar bien”.