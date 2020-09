Las lacrimógenas despedidas entre las parejas acaban con la casi ruptura de Lester y Marta: "El hombre de mi vida no hace eso"

Las parejas no volverán a verse hasta la hoguera final

Aparece la desconfianza entre Melyssa y Tom

La aventura en 'La isla de las tentaciones' ha comenzado. Las parejas han conocido a los solteros y solteras dispuestos a conquistarles y con los que deberán resistir la tentación. A pesar de que habían empezado esta experiencia con muchas ganas y seguros de que van a superarlo, lo cierto es que ahora muchos tienen dudas.

Inma y Ángel se despiden llorando sin parar

Ángel e Inma han acudido a 'La isla de las tentaciones' para "callar bocas". Inma está cansada de que la acusen de tener intenciones de traicionar a Ángel y ambos están dispuestos a llegar al límite para demostrar que las malas lenguas no tienen razón. Su despedida ha sido de lo más lacrimógena. No paraban de llorar diciéndose lo mucho que se van a echar de menos. "Si veo que te lo estás pasando bien, me voy a alegrar", aseguraba Inma.

La desconfianza crea una brecha entre Melodie y Cristian

Melodie y Cristian tienen un fuerte problema de confianza. Melodie confiesa que no confía en él y su comentario al conocer a las solteras la hizo sospechar aún más. Cuando se despidieron, Cristian le dijo que lo estaba pasando peor de lo que parecía con todo lo que estaba sucediendo. Pero su novia seguía sin creerle y antes de decirse 'adiós' le dio un ultimátum.

La despedida de Mayka y Pablo

"Creo que va a pasar algo entre vosotros", le decía Mayka a Pablo antes de despedirse. Su novio había escogido a una soltera que encaja con su prototipo y a Mayka eso le llenó de inseguridad. "¿Esa es la confianza que tienes en mí?", le respondía él. La pareja finalmente se separó con muchas más dudas que ganas de vivir la experiencia. Pablo incluso le pidió un beso de despedida pero a Mayka no le salía dárselo.

Melyssa y Tom, en un punto crítico

Melyssa descubrió (y no por Tom) que una de las solteras de 'La isla de las tentaciones' se habría besado con su novio mientras él la conquistaba en el trono de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. La falta de confianza ha echado un jarro de agua fría a la relación y Melyssa no puede más. Tom le ha dicho por activa y por pasiva lo muy enamorado que está de ella, pero Melyssa necesita comprobarlo y no está segura de que puedan superar esta dura prueba.

Marta y Lester se despiden al borde de la ruptura

Los que sin duda han estado a punto de romper incluso antes de enfrentarse a la tentación han sido Marta y Lester. Marta tuvo un encontronazo con una de las solteras, Elisa, y no sintió apoyo por parte de Lester, que intentó mediar en el conflicto.

Pero sus formas no gustaron nada a Marta. No solo por defender a Elisa sino por escogerla como su primera cita. "A pesar de que mi novia está viendo una chica que no es, la voy a escoger para que vea mi cita y vea que se equivoca", dijo Lester. Para su novia, el hombre de su vida "no hace eso", argumentaba llorando.